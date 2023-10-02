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Кримського активіста Сейтумерова перевели із СІЗО до психіатричної лікарні

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 жовтня 2023, 22:13
Кримського активіста Сейтумерова перевели із СІЗО до психіатричної лікарні
Абдулмеджит Сейтумеров. Фото: сімейний архів 

Політв'язня Абдулмеджита Сейтумерова, якого затримали після обшуків 24 серпня, перевели із СІЗО до психіатричної лікарні Сімферополя.

Джерело: "Кримська солідарність" із посиланням на адвоката Еміля Курбедінова

Деталі: За словами адвоката, це не перший випадок у категорії справ Хізб ут-Тахрір, коли обвинувачених відправляють на психіатричну експертизу і в результаті визнають цілком осудними. Курбедінов наголошує, що у таких експертизах немає жодної потреби і вони є необґрунтованими.

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Пряма мова адвоката: "За законом, проведення таких експертиз є обов'язковим за певної категорії кримінальних справ. Або коли є достатні підстави вважати, що заарештований справді може страждати на будь-які психіатричні захворювання, але в нашому випадку – немає ні того, ні іншого. Зміст у таких лікарнях, по суті, "каральна медицина" – це один із способів тиску на наших підзахисних".

Деталі: Адвокат додав, що в установі Сейтумерів буде 20-25 днів.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

24 серпня о четвертій ранку силовики провели обшуки у будинках кримських татар — Сейдамета Мустафаєва, Ельдара Якубова, Абдулмеджита Сейтумерова, Руслана Асанова, Аметхана Умерова та Ремзі Німетулаєва.

Увечері 24 серпня в окупаційному Київському районному суді в Криму  пройшли судові засідання щодо обрання запобіжного заходу Аметхану Умерову, Ремзі Німетулаєву та Руслану Асанову. Вони залишаться у СІЗО-2 Сімферополя до кінця жовтня 2023 року.

Наступного дня співробітники "Центру протидії екстремізму", окупаційної поліції та люди в масках провели масове затримання кримських татар біля Київського райсуду. Усього затримали 23 особи. Активісти тоді прийшли підтримати Сейдамета Мустафаєва, Ельдара Якубова та Абдулмеджита Сейтумерова, яких суд також відправив до СІЗО-2 до кінця жовтня.

Передісторія:

  • Міністерство закордонних справ України 27 серпня засудило затримання кримських татар на День незалежності і закликало міжнародну спільноту "продовжувати чинити тиск на Росію".

Теми: Кримполітв'язніокупація
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