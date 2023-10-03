На оккупированных территориях устанавливают вышки мобильной связи для прослушивания разговоров – ЦНС

Россияне устанавливают камеры наблюдения и новые вышки мобильной связи, которые прослушиваются. Такие вышки появились в Мелитополе и Бердянске.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Кроме этого, фиксируется усиление радиоэлектронной борьбы.

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Таким образом оккупационные администрации и войска врага пытаются усложнить процесс передачи информации для местных партизан.

Местное подполье систематически информирует Силы обороны о передвижении и размещении сил и средств россиян на временно оккупированных территориях. Информация от подполья помогает наносить удары по врагу.