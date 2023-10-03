Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Колаборантка з Херсонщини намагалась "залягти на дно" в Київській області

Валентина РоманенкоВівторок, 3 жовтня 2023, 15:26
Колаборантка з Херсонщини намагалась залягти на дно в Київській області
фото прокуратури

Правоохоронці повідомили про викриття колаборантки, яка пішла на співпрацю з РФ на період тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області.

Джерело: пресслужби СБУ та Київської міської прокуратури

Деталі: За даними слідства, колишню завідувачку одного з місцевих відділів ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб" у червні 2022 року призначили очільницею "санепідемстанції" в окупованому на той час Бериславі.

Реклама:

За даними СБУ, на цій "посаді" вона змушувала своїх колишніх підлеглих вступати до лав ворожої псевдоустанови. У фейковому медзакладі вона обіцяла російські "зарплати" і лояльне ставлення з боку загарбників.

Після звільнення регіону зловмисниця втекла до одного із селищ Білоцерківського району на Київщині, де намагалась "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя.

Перебуваючи на підконтрольній Україні території жінка приховала факт своєї співпраці з окупантами, знищила документи, які підтверджували колабораційну діяльність, та продовжила працювати вже на українську владу, зазначають у прокуратурі.

ВІДЕО ДНЯ

Однак контррозвідники СБУ встановили її місцезнаходження.

 
фото прокуратури

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури жінці повідомлено про підозру в колаборації.

 
В СБУ кажуть, що певні докази знайшли

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Читайте також: Суд, прощення чи співчуття. Як Україна карає за колабораціонізм і чому потрібні зміни

Теми: колабораціявійнаСБУпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
колаборація
Молодик на Харківщині допомагав росіянам мінувати дороги, здавав патріотів і грабував селян
Журналісти ідентифікували 1579 українців, які стали колаборантами
СБУ взялася за одіозного ексадвоката Медведчука, який працює на окупантів
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: