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Колаборантка з Херсонщини намагалась "залягти на дно" в Київській області

Валентина РоманенкоВівторок, 3 жовтня 2023, 15:26
Колаборантка з Херсонщини намагалась залягти на дно в Київській області
фото прокуратури

Правоохоронці повідомили про викриття колаборантки, яка пішла на співпрацю з РФ на період тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області.

Джерело: пресслужби СБУ та Київської міської прокуратури

Деталі: За даними слідства, колишню завідувачку одного з місцевих відділів ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб" у червні 2022 року призначили очільницею "санепідемстанції" в окупованому на той час Бериславі.

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За даними СБУ, на цій "посаді" вона змушувала своїх колишніх підлеглих вступати до лав ворожої псевдоустанови. У фейковому медзакладі вона обіцяла російські "зарплати" і лояльне ставлення з боку загарбників.

Після звільнення регіону зловмисниця втекла до одного із селищ Білоцерківського району на Київщині, де намагалась "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя.

Перебуваючи на підконтрольній Україні території жінка приховала факт своєї співпраці з окупантами, знищила документи, які підтверджували колабораційну діяльність, та продовжила працювати вже на українську владу, зазначають у прокуратурі.

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Однак контррозвідники СБУ встановили її місцезнаходження.

 
фото прокуратури

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури жінці повідомлено про підозру в колаборації.

 
В СБУ кажуть, що певні докази знайшли

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

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Теми: колабораціявійнаСБУпрокуратура
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