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Коллаборантка с Херсонщины пыталась "залечь на дно" в Киевской области

Валентина РоманенкоВторник, 3 октября 2023, 15:26
Коллаборантка с Херсонщины пыталась залечь на дно в Киевской области
фото прокуратуры

Правоохранители сообщили о разоблачении коллаборантки, которая пошла на сотрудничество с РФ на период временной оккупации правобережной части Херсонской области.

Источник: пресс-службы СБУ и Киевской городской прокуратуры

Детали: По данным следствия, бывшую заведующую одного из местных отделов ГУ "Херсонский областной центр контроля и профилактики болезней" в июне 2022 года назначили главой "санэпидемстанции" в оккупированном в то время Бериславе.

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По данным СБУ, на этой "должности" она заставляла своих бывших подчиненных вступать в ряды вражеского псевдоучреждения. В фейковом медучреждении она обещала российские "зарплаты" и лояльное отношение со стороны захватчиков.

После освобождения региона злоумышленница сбежала в один из поселков Белоцерковского района Киевской области, где пыталась "залечь на дно", чтобы избежать правосудия.

Находясь на подконтрольной Украине территории женщина скрыла факт своего сотрудничества с оккупантами, уничтожила документы, подтверждающие коллаборационистскую деятельность, и продолжила работать уже на украинскую власть, отмечают в прокуратуре.

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Однако контрразведчики СБУ установили ее местонахождение.

 
фото прокуратуры

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры женщине сообщено о подозрении в коллаборации.

 
В СБУ говорят, что определенные доказательства нашли

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Темы: коллаборационизмвойнаСБУпрокуратура
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