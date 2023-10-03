Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

CNN: США надсилали Україні заклик посилити боротьбу з корупцією

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 16:57
CNN: США надсилали Україні заклик посилити боротьбу з корупцією
Фото ілюстративне

Сполучені Штати за останні тижні закликали Україну докладати більше зусиль для боротьби з корупцією в уряді, пов’язуючи їх із подальшою невійськовою підтримкою, зокрема й через дипломатичну ноту.

Джерело: "Європейська правда", американському телеканалу CNN стало відомо від кількох посадовців.

Деталі: Співрозмовники CNN зазначили, що всі форми американської допомоги, окрім військової, можуть опинитися під загрозою, якщо Україна не зробить більше для подолання корупції.

Реклама:

"Послання для українців завжди полягало в тому, що якщо якісь із цих коштів будуть привласнені, це поставить під загрозу всю допомогу США країні", – сказав телеканалу один із американських посадовців.

CNN також вдалось дізнатись про направлену Державним департаментом США дипломатичну ноту-демарш. У ній йдеться про те, що Вашингтон очікує від України подальших зусиль у боротьбі з корупцією та фінансової прозорості для продовження прямої бюджетної підтримки.

Демарш, за словами джерел CNN, також містив необхідність для України здійснити критичні реформи в межах програми Міжнародного валютного фонду, зокрема ті, що стосуються боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні видання Politico також повідомило про більшу, ніж про це говориться публічно, занепокоєність адміністрації Джо Байдена корупцією в Україні, що знайшло відображення в засекреченій стратегії щодо держави.

Серед іншого, за даними ЗМІ, в документі висловлюється побоювання, що корупція може спонукати західних союзників України відмовитися від її підтримки на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Одне із джерел Politico підтвердило, що адміністрація Байдена обговорює з українською владою можливе обумовлення майбутньої економічної допомоги "реформами, спрямованими на боротьбу з корупцією і на те, щоб зробити Україну більш привабливим місцем для приватних інвестицій".

Минулого місяця США надіслали на розгляд Києва та міжнародних донорів перелік "пріоритетних реформ", на які пропонують орієнтуватися у рішеннях про допомогу Україні.

Теми: ЗМІСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
ЗМІ
Військові не підтвердили заяву Єрмака про "взяття в полон російської ДРГ"
У Києві вшанували пам’ять Гонгадзе та вбитих українських журналістів
Померла керівниця київського бюро "Радіо Свобода"
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: