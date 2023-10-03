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CNN: США надсилали Україні заклик посилити боротьбу з корупцією

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 16:57
CNN: США надсилали Україні заклик посилити боротьбу з корупцією
Фото ілюстративне

Сполучені Штати за останні тижні закликали Україну докладати більше зусиль для боротьби з корупцією в уряді, пов’язуючи їх із подальшою невійськовою підтримкою, зокрема й через дипломатичну ноту.

Джерело: "Європейська правда", американському телеканалу CNN стало відомо від кількох посадовців.

Деталі: Співрозмовники CNN зазначили, що всі форми американської допомоги, окрім військової, можуть опинитися під загрозою, якщо Україна не зробить більше для подолання корупції.

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"Послання для українців завжди полягало в тому, що якщо якісь із цих коштів будуть привласнені, це поставить під загрозу всю допомогу США країні", – сказав телеканалу один із американських посадовців.

CNN також вдалось дізнатись про направлену Державним департаментом США дипломатичну ноту-демарш. У ній йдеться про те, що Вашингтон очікує від України подальших зусиль у боротьбі з корупцією та фінансової прозорості для продовження прямої бюджетної підтримки.

Демарш, за словами джерел CNN, також містив необхідність для України здійснити критичні реформи в межах програми Міжнародного валютного фонду, зокрема ті, що стосуються боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

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Напередодні видання Politico також повідомило про більшу, ніж про це говориться публічно, занепокоєність адміністрації Джо Байдена корупцією в Україні, що знайшло відображення в засекреченій стратегії щодо держави.

Серед іншого, за даними ЗМІ, в документі висловлюється побоювання, що корупція може спонукати західних союзників України відмовитися від її підтримки на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Одне із джерел Politico підтвердило, що адміністрація Байдена обговорює з українською владою можливе обумовлення майбутньої економічної допомоги "реформами, спрямованими на боротьбу з корупцією і на те, щоб зробити Україну більш привабливим місцем для приватних інвестицій".

Минулого місяця США надіслали на розгляд Києва та міжнародних донорів перелік "пріоритетних реформ", на які пропонують орієнтуватися у рішеннях про допомогу Україні.

Теми: ЗМІСША
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