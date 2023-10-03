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Зеленський провів наради з посадовцями Харківщини

Тетяна ОлійникВівторок, 3 жовтня 2023, 19:29
Зеленський провів наради з посадовцями Харківщини
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський 3 жовтня повідомив, що провів виїзні наради з усіма, хто відповідає за оборону та соціально-економічну ситуацію в Харкові та в Харківській області.

Джерело: Зеленський у зверненні 3 жовтня

Пряма мова: "Багато питань, які важливі для регіону. Особливо перед зимою. Особливо з огляду на постійний російський терор проти Харкова та проти області, і намагання окупанта посилити штурми наших позицій".

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Деталі: Зеленський повідомив, що заслухав доповідь генерала Сирського, також очільника Служби безпеки України, Національної поліції щодо захисту Харківського регіону. Обговорили також з головою Харківської ОВА та мером Харкова; міністром енергетики, головою Укренерго, головою Нафтогазу захист від російських обстрілів та енергозабезпечення регіону.

Пряма мова: "На нарадах були і доручення щодо підготовки до опалювального сезону, і щодо відбудови, і щодо фізичного захисту енергооб’єктів від російських ударів. Все треба виконати, по деяких речах значно прискоритись".

Теми: ЗеленськийХарківХарківська областьенергетика
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