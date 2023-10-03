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Зеленський нагородив воїнів і оглянув танки Leopard 2

Валентина РоманенкоВівторок, 3 жовтня 2023, 17:05
Зеленський нагородив воїнів і оглянув танки Leopard 2
фото ОП

Президент Володимир Зеленський оглянув техніку, яка брала участь у боях на Купʼянському напрямку, і нагородив бійців.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Для мене честь сьогодні – нагородити наших воїнів, які відзначилися під час захисту нашої держави. Особлива честь – нагородити бойових медиків. Дякую за захист України та українців! Це найважливіша місія. Бажаю тільки перемоги!".

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Деталі: За словами Зеленського, він також оглянув техніку – танки Leopard 2 та бойові машини піхоти CV-90, які брали участь у боях на Купʼянському напрямку.

Президент каже, що обговорив з екіпажами результати застосування танків і БМП. Зі слів Зеленського, воїни задоволені.

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Теми: Зеленськийвійназброя
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