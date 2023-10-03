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Сирський показав, як українські снайпери-"привиди" нищать росіян з 1500 м

Євген КізіловВівторок, 3 жовтня 2023, 21:28
Сирський показав, як українські снайпери-привиди нищать росіян з 1500 м
ілюстративне фото, Getty Images

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський опублікував два відео, на яких снайпери групи "Привид" ліквідовують російських загарбників з відстані півтора кілометра.

Джерело: генерал-полковник Сирський у Telegram

Пряма мова: "Група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького знищує двох росіян з дистанції 1500 метрів".

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Деталі: За словами військового, стріляли з гвинтівки BARRET MRAD 338.

Теми: контрнаступвійнаРосія
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