Трамп знову наплутав: заявив, що в Угорщини спільний кордон з Росією

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже не вперше зявляє, що Угорщина та Росія мають спільний кордон.

Джерело: Трамп на мітингу в штаті Айова, передає "Європейська правда"

Деталі: У неділю Трамп виступив перед прихильниками, оскільки він продовжує свою передвиборну кампанію у боротьбі за ще один президентський термін. Проте промова Трампа показала, що він погано знає географію Східної Європи.

Реклама:

"Віктор Орбан, хтось коли-небудь чув про Віктора Орбана? Він голова Угорщини. Угорщина межує як з Україною, так і з Росією", – сказав Трамп.

Це вже вдруге за короткий час Трамп помилково заявив, що Угорщина має кордон з РФ.

Trump claims that Hungary has a border with Russia. pic.twitter.com/3aymBMignn