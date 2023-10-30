Трамп знову наплутав: заявив, що в Угорщини спільний кордон з Росією
Понеділок, 30 жовтня 2023, 15:01
Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже не вперше зявляє, що Угорщина та Росія мають спільний кордон.
Джерело: Трамп на мітингу в штаті Айова, передає "Європейська правда"
Деталі: У неділю Трамп виступив перед прихильниками, оскільки він продовжує свою передвиборну кампанію у боротьбі за ще один президентський термін. Проте промова Трампа показала, що він погано знає географію Східної Європи.
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"Віктор Орбан, хтось коли-небудь чув про Віктора Орбана? Він голова Угорщини. Угорщина межує як з Україною, так і з Росією", – сказав Трамп.
Це вже вдруге за короткий час Трамп помилково заявив, що Угорщина має кордон з РФ.
Trump claims that Hungary has a border with Russia. pic.twitter.com/3aymBMignn— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) October 29, 2023ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо:
- Нещодавно у жовтні на іншому передвиборному заході в Нью-Гемпширі Трамп неправильно назвав Орбана лідером Туреччини та сказав, що Орбан має "фронт" з Росією.
- Раніше Трамп хвалив Орбана і називав його стиль правління "неліберальною демократією".
- Орбан був першим європейським лідером, який підтримав президентську кампанію Трампа 2016 року. Він також публічно підтримує Трампа у кампанії 2024 року і у судових справах проти експрезидента США.