Звіт ООН: 70% загиблих у Газі − це жінки і діти

Від 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль і ЦАХАЛ почав завдавати ударів у відповідь, у Секторі Гази загинули понад 8 000 осіб, дві третини з яких − це жінки і діти, повідомляє ООН.

Джерело: звіт на сайті ООН

Деталі: Організація цитує низку представників гуманітарних місій, які працюють у Газі. Вони у свою чергу посилаються на дані Міністерства охорони здоров'я в Газі та гуманітарних організацій.

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Зокрема, генеральний комісар Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) Філіппо Лаззаріні повідомив, що останні три тижні "були жахливими" і наразі "майже всі в Ізраїлі, на окупованій палестинській території та в регіоні перебувають у жалобі".

Він додав, що, за даними Save the Children, майже 70% загиблих у Секторі Гази − це діти і жінки. Ця організація 29 жовтня повідомила, що лише за три тижні в Газі було вбито майже 3200 дітей, що перевищує кількість дітей, які щорічно гинуть у зонах конфліктів у світі, починаючи з 2019 року.

Лаззаріні підкреслив, що такі страшні цифри не можуть бути "супутнім втратами", і додав, що військові не жаліють ні церков, ні мечетей, ні лікарень та об'єктів БАПОР, в тому числі тих, які надають притулок переміщеним особам, − навіть у місцях, захищених міжнародним гуманітарним правом, уже загинуло і отримали поранення дуже багато людей.

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"Нинішня облога Гази є колективним покаранням", − сказав він, додавши, що після двох тижнів повної облоги базові послуги руйнуються, закінчуються медикаменти, їжа, вода і паливо, а вулиці починають переповнюватися нечистотами.

Виконавчий директор Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Кетрін Рассел заявила, що, за даними палестинського Міністерства охорони здоров'я, в Газі було вбито понад 8 300 палестинців, у тому числі понад 3 400 дітей, а понад 6 300 дітей отримали поранення.

Пряма мова Рассел: "Це означає, що понад 420 дітей гинуть або отримують поранення в Газі щодня. Це цифра, яка повинна потрясти кожного з нас до глибини душі".

Вона також підкреслила, що були убиті понад 30 ізраїльських дітей і ще щонайменше 20 залишаються заручниками в Секторі Гази.

В ООН також наголосили, що за три тижні з півночі на південь було витіснено понад один мільйон людей; але і південь зазнавав бомбардувань, в результаті яких загинуло багато людей, тож наразі "в Газі немає безпечного місця".

У результаті вимушеного переміщення, за словами Лаззаріні, понад 670 000 переміщених осіб зараз перебувають у переповнених школах і будівлях БАПОР, де вони живуть у жахливих антисанітарних умовах, з обмеженими запасами їжі і води.

Він додав, що останнім ударом стало відключення зв'язку цими вихідними, яке посилило паніку і страждання людей в Газі, бо вони не могли зв'язатися зі своїми близькими, щоб дізнатися, живі вони чи мертві.

Лаззаріні також повідомив, що БАПОР за останні три тижні втратив 64 колеги, причому остання така трагедія сталася "дві години тому", коли загинув його колега Самір разом з дружиною і вісьмома дітьми.

"Це найбільша кількість гуманітарних працівників ООН, загиблих у конфлікті за такий короткий час", − сказав він.

Лаззаріні наголосив, що 13 000 його колег у Газі, які утримували 150 притулків БАПОР, підтримували роботу третини медичних центрів, керували 80 мобільними медичними бригадами, сприяли в'їзду гуманітарних конвоїв і розподіляли залишки палива в лікарнях, пекарнях і притулках, незабаром не зможуть працювати, оскільки у них закінчуються паливо, вода, їжа і медикаменти.

Пряма мова Лаззаріні: "Сьогодні жителі Гази відчувають, що до них ставляться не так, як до інших цивільних. Більшість з них відчувають, що вони у пастці війни, до якої вони не мають жодного стосунку. Вони відчувають, що світ прирівнює їх усіх до ХАМАСу. Це небезпечно. Усе населення дегуманізується".

Рассел додала, що ті невеликі запаси чистої води, що залишилися в Газі, швидко закінчуються, і понад 2 мільйони людей відчувають гостру потребу в питній воді.

Директор Відділу фінансування гуманітарної діяльності та мобілізації ресурсів Управління з координації гуманітарних питань Ліза Духтен, описуючи систему охорони здоров'я, яка перебуває в стані руйнації, повідомила, що пацієнти лежать на підлозі та в коридорах, а хірурги оперують без анестезії.

За її словами, з приблизно 50 000 вагітних жінок 5 500 мають народити протягом наступних 30 днів. Життя 1 000 пацієнтів, які залежать від діалізу, і 130 недоношених дітей в інкубаторах висить на волосині, через неналежну роботу резервних генераторів лікарень.

Усі вони закликали розширити гуманітарну допомогу Сектору Гази. Зокрема, негайно ухвалити резолюцію, яка "нагадає сторонам про їхні зобов'язання за міжнародним правом", закликає до припинення вогню, вимагає від сторін забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ, а також вимагає негайного і безпечного звільнення всіх заручників.

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