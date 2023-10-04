Росіяни обстрілювали Сумщину з мінометів і артилерії, скидали міни
Протягом минулого дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 79 вибухів.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади.
По Миколаївській громаді ворог бив з артилерії, 1 вибух.
Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл, 10 вибухів та артобстріли, 8 вибухів.
У Краснопільській громаді зафіксовано артилерійські обстріли, 17 вибухів та обстріл з мінометів, 3 вибухи.
По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії, 1 вибух.
На територію Білопільської громади ворог скинув 11 мін. Крім того, був артилерійський обстріл, 11 вибухів.
По Юнаківській громаді здійснено мінометний обстріл, 3 вибухи.
Есманська громада: були мінометні обстріли, 10 вибухів.
По Шалигинській громаді росіяни били з артилерії, 4 вибухи.