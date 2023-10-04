Росіяни обстрілювали Сумщину з мінометів і артилерії, скидали міни

Протягом минулого дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 79 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади.

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По Миколаївській громаді ворог бив з артилерії, 1 вибух.

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл, 10 вибухів та артобстріли, 8 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксовано артилерійські обстріли, 17 вибухів та обстріл з мінометів, 3 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії, 1 вибух.

На територію Білопільської громади ворог скинув 11 мін. Крім того, був артилерійський обстріл, 11 вибухів.

По Юнаківській громаді здійснено мінометний обстріл, 3 вибухи.

Есманська громада: були мінометні обстріли, 10 вибухів.

По Шалигинській громаді росіяни били з артилерії, 4 вибухи.