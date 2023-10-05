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ДТП автобуса в Італії: МЗС підтвердило загибель 9 українців

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 14:55
ДТП автобуса в Італії: МЗС підтвердило загибель 9 українців
місце ДТП з автобусом в Італії, фото Getty Images

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель 9 українців в аварії з туристичним автобусом 3 жовтня біля італійської Венеції у Местре.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда"

Деталі: За його словами, поліція Венеції підтвердила загибель дев'яти українців та поранення шести.

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Пряма мова: "Українські консули сьогодні відвідають у лікарнях постраждалих громадян, ознайомляться з їх станом і нададуть їм необхідну консульську допомогу".

Що передувало: Раніше про дев'ять загиблих українців у ДТП у Местре повідомляла префектура Венеції.

Загалом, стверджує префектура, жертвою ДТП стала 21 людина: 9 українців, 4 румунів, 3 німців, двоє португальців, хорват, південноафриканець і італієць. Останній був водієм.

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З поки що невстановлених причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00. Він віз туристів до кемпінгу.

Автобус злетів з естакади та упав з висоти. За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі й загорівся. Тривають слідчі дії. 

Теми: ІталіяДТПМЗС
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