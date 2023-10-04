Для Італії загадка, чому сталася ДТП із загиблими українцями

В Італії розгублені щодо причин автомобільної аварії поблизу Венеції, через яку загинули четверо українців.

Джерело: мер Венеції Луїджі Бруньяро, інформує DPA та "Європейська правда"

Деталі: Повідомляють, що прокуратура розпочала розслідування причин ДТП. Влада сподівається, що відео з камер спостереження проллють світло на трагедію.

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"Ми не розуміємо, як це могло статися", – заявив Бруньяро.

Припускають, що водій автобуса міг не впоратися з керуванням через раптове погіршення стану здоров'я, але правоохоронці стверджують, що не виключені й інші версії.

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