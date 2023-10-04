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Для Італії загадка, чому сталася ДТП із загиблими українцями

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 4 жовтня 2023, 15:21
Для Італії загадка, чому сталася ДТП із загиблими українцями
фото: repubblica.it

В Італії розгублені щодо причин автомобільної аварії поблизу Венеції, через яку загинули четверо українців.

Джерело: мер Венеції Луїджі Бруньяро, інформує DPA та "Європейська правда"

Деталі: Повідомляють, що прокуратура розпочала розслідування причин ДТП. Влада сподівається, що відео з камер спостереження проллють світло на трагедію.

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"Ми не розуміємо, як це могло статися", – заявив Бруньяро.

Припускають, що водій автобуса міг не впоратися з керуванням через раптове погіршення стану здоров'я, але правоохоронці стверджують, що не виключені й інші версії.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • За уточненою інформацією, четверо українців загинули і ще четверо отримали поранення внаслідок ДТП з автобусом, що трапилась 3 жовтня у Местре, материковій частині Венеції.
  • З поки що невстановлених причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00. Він віз туристів до кемпінгу у Маргері.
  • Автобус злетів з естакади та упав з висоти. За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі й загорівся. Тривають слідчі дії. Слідів гальмування на асфальті, за попередніми даними, немає. 
  • У жахливій аварії загинула 21 людина. У префектурі Венеції від початку інформували, що серед загиблих та постраждалих є громадяни України.

Теми: ІталіяДТПУкраїнажертви
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