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Підтримка американцями надання Україні зброї падає – опитування

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 15:30
Підтримка американцями надання Україні зброї падає – опитування
фото: iStock / Getty Images Plus

У США продовжує знижуватись підтримка надання зброї Україні, і це є тривожним сигналом для останньої.

Джерело: Reuters з посиланням на опитування, проведене Reuters/Ipsos, пише "Європейська правда"

Деталі: Дводенне опитування, яке завершилося в середу, показало, що лише 41% респондентів погодилися з твердженням, що Вашингтон "повинен надати зброю Україні", в той час як 35% не погодилися, а решта не визначилися з відповіддю.

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Згідно з травневим опитуванням Reuters/Ipsos, 46% американців підтримували відправку зброї, тоді як 29% були проти, а решта не були впевнені.

Опитування було проведене в той час, коли лідери Конгресу США обговорюють запит президента-демократа Джо Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 24 мільярдів доларів, з яких близько 17 мільярдів доларів – це оборонна допомога.

Вашингтон виділив 44 мільярди доларів на постачання Києву десятків танків, тисяч ракет і мільйонів боєприпасів, які Україна використовувала для захисту після вторгнення Росії в лютому 2022 року. Українські війська відвоювали низку сіл і населених пунктів у ході контрнаступу, який розпочався в червні, але їхнім солдатам заважають величезні російські мінні поля і траншеї.

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"Зменшення підтримки (населенням надання зброї Україні – ЄП) негативно впливає на підтримку з боку Конгресу і, зрештою, на перспективи отримання додаткових пакетів допомоги", – сказала Елізабет Хоффман, директорка з питань Конгресу та уряду в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

За її словами, краща комунікація допоможе, зокрема, дати зрозуміти американцям, що значна частина грошей, виділених Україні, залишається в США, в тому числі у вигляді робочих місць на американських підприємствах, що виробляють зброю. 

Байден заявив у середу, що незабаром виступить з великою промовою про те, чому необхідно продовжувати допомагати Україні.

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Теми: СШАУкраїназброяопитування
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