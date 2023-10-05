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Поддержка американцами предоставления Украине оружия падает - опрос

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 15:30
Поддержка американцами предоставления Украине оружия падает - опрос
фото: iStock / Getty Images Plus

В США продолжает снижаться поддержка предоставления оружия Украине, и это является тревожным сигналом для последней.

Источник: Reuters со ссылкой на опрос, проведенный Reuters/Ipsos, пишет "Европейская правда"

Детали: Двухдневный опрос, который завершился в среду, показал, что только 41% респондентов согласились с утверждением, что Вашингтон "должен предоставить оружие Украине", в то время как 35% не согласились, а остальные не определились с ответом.

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Согласно майскому опросу Reuters/Ipsos, 46% американцев поддерживали отправку оружия, тогда как 29% были против, а остальные не были уверены.

Опрос был проведен в то время, когда лидеры Конгресса США обсуждают запрос президента-демократа Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 24 миллиардов долларов, из которых около 17 миллиардов долларов – это оборонная помощь.

Вашингтон выделил 44 миллиарда долларов на поставку Киеву десятков танков, тысяч ракет и миллионов боеприпасов, которые Украина использовала для защиты после вторжения России в феврале 2022 года. Украинские войска отвоевали ряд сел и населенных пунктов в ходе контрнаступления, которое началось в июне, но их солдатам мешают огромные российские минные поля и траншеи.

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"Уменьшение поддержки (населением предоставления оружия Украине – ЕП) негативно влияет на поддержку со стороны Конгресса и, наконец, на перспективы получения дополнительных пакетов помощи", – сказала Элизабет Хоффман, директор по вопросам Конгресса и правительства в Центре стратегических и международных исследований.

По ее словам, лучшая коммуникация поможет, в частности, дать понять американцам, что значительная часть денег, выделенных Украине, остается в США, в том числе в виде рабочих мест на американских предприятиях, производящих оружие. 

Байден заявил в среду, что вскоре выступит с большой речью о том, почему необходимо продолжать помогать Украине.

Напомним:

Темы: СШАУкраинаоружиеопрос
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