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Українська авіація завдала 15 ударів по росіянах, ракетні війська вцілили 7 разів – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 жовтня 2023, 19:19
Українська авіація завдала 15 ударів по росіянах, ракетні війська вцілили 7 разів – Генштаб
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

За добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження росіян та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника, підрозділи ракетних військ уразили 7 ворожих цілей.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 5 жовтня

Дослівно: "Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 3 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту".

Деталі: На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.

Сили оборони мали успіх східніше Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Авдіїївки Донецької області.

Українські військові відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області на Мар’їнському напрямку.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області.

Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку.

Теми: ГенштабобстрілЗбройні сили
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