Українська авіація завдала 15 ударів по росіянах, ракетні війська вцілили 7 разів – Генштаб
За добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження росіян та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника, підрозділи ракетних військ уразили 7 ворожих цілей.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу 5 жовтня
Дослівно: "Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 3 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту".
Деталі: На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.
Сили оборони мали успіх східніше Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Авдіїївки Донецької області.
Українські військові відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області на Мар’їнському напрямку.
На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області.
Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області на Запорізькому напрямку.