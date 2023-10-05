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Украинская авиация нанесла 15 ударов по россиянам, ракетные войска попали 7 раз – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 октября 2023, 19:19
Украинская авиация нанесла 15 ударов по россиянам, ракетные войска попали 7 раз – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

В сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника, подразделения ракетных войск поразили 7 вражеских целей.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 5 октября

Дословно: "В течение суток произошло 30 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".

Детали: На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.

Силы обороны имели успех восточнее Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Авдеевки Донецкой области.

Украинские военные отразили более 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаки врага в районе населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области.

Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе юго-восточнее Роботиного Запорожской области на Запорожском направлении.

Темы: ГенштабобстрелВооруженные силы
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