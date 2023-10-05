Украинская авиация нанесла 15 ударов по россиянам, ракетные войска попали 7 раз – Генштаб
В сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника, подразделения ракетных войск поразили 7 вражеских целей.
Источник: вечерняя сводка Генштаба 5 октября
Дословно: "В течение суток произошло 30 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".
Детали: На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.
Силы обороны имели успех восточнее Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Авдеевки Донецкой области.
Украинские военные отразили более 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении.
На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаки врага в районе населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области.
Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе юго-восточнее Роботиного Запорожской области на Запорожском направлении.