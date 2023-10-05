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Германия работает над передачей Украине новой системы Patriot - Зеленский

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 19:21
Германия работает над передачей Украине новой системы Patriot - Зеленский
Зеленский и Шольц, Getty Images

Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой противовоздушной обороны Patriot на зимние месяцы.

Источник: Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в четверг.

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"Благодарен за поддержку со стороны ФРГ в защите нашей свободы и народа. Это также защита Европы и наших общих ценностей", – отметил президент.

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Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить зерновые грузы от потенциальных российских атак.
  • Издание Bild утверждало, что представителям украинского правительства на переговорах с немецкой стороной дали понять, что Германия хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления ПВО Украины, тогда как передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus не планирует.

Темы: ГерманияУкраинаPatriotЗеленский
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