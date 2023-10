Германия работает над передачей Украине новой системы Patriot - Зеленский

Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой противовоздушной обороны Patriot на зимние месяцы.

Источник: Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в четверг.

"Благодарен за поддержку со стороны ФРГ в защите нашей свободы и народа. Это также защита Европы и наших общих ценностей", – отметил президент.

