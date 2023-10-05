Германия работает над передачей Украине новой системы Patriot - Зеленский
Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой противовоздушной обороны Patriot на зимние месяцы.
Источник: Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter (X), пишет "Европейская правда"
Детали: Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде в четверг.
"Благодарен за поддержку со стороны ФРГ в защите нашей свободы и народа. Это также защита Европы и наших общих ценностей", – отметил президент.
Fruitful meeting with @Bundeskanzler Olaf Scholz.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023
Germany is working on providing Ukraine with an additional “Patriot” system for the winter months.
I’m grateful for Germany’s support in defending our freedom and people. This is also the defense of Europe and our shared values. pic.twitter.com/xv8k0bXNw3
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить зерновые грузы от потенциальных российских атак.
- Издание Bild утверждало, что представителям украинского правительства на переговорах с немецкой стороной дали понять, что Германия хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления ПВО Украины, тогда как передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus не планирует.