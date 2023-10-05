Європол допоможе розслідувати воєнні злочини РФ в Україні

Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів (Європол) у четвер офіційно долучилась до спільної слідчої групи (JIT) з розслідування міжнародних злочинів, скоєних в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Європолу

Деталі: Угоду про долучення агенції ЄС до роботи слідчої групи підписали генеральні прокурори семи країн-учасниць та виконавча директорка Європолу Катрін Де Болле під час 17-го засідання Консультативного форуму генеральних прокурорів при Євроюсті.

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Відповідно до свого мандату, Європол надаватиме аналітичну та криміналістичну підтримку членам JIT, а також підтримуватиме збір та аналіз даних, законно отриманих із відкритих джерел, як-то соціальні мережі, теле- та радіопередачі.

Європол також надасть свої знання та досвід у сфері розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів через Аналітичний проєкт із основних міжнародних злочинів.

Агенція й раніше надавала юридичну, логістичну, фінансову та аналітичну підтримку JIT, взявши участь у 19 координаційних зустрічах із представниками групи та інших національних органів, які розслідують міжнародні злочини, скоєні в Україні.

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Нагадаємо, Україна, Польща та Литва заснували спільну робочу групу, що буде займатися розслідуванням воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні, 25 березня 2022 року. Згодом до групи приєдналися Естонія, Латвія, Словаччина й Румунія.

Про співпрацю з JIT у березні 2023 року оголосили Сполучені Штати. Крім того, учасниками групи є Євроюст та вперше у своїй історії – Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Серед іншого, країни-учасниці JIT спілкуються з громадянами України – постраждалими й свідками, які перебувають на їхній території.