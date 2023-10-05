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Европол поможет расследовать военные преступления РФ в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 21:50
Европол поможет расследовать военные преступления РФ в Украине
Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов / фото getty images

Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол) в четверг официально присоединилось к совместной следственной группе (JIT) по расследованию международных преступлений, совершенных в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Европола

Детали: Соглашение о привлечении агентства ЕС к работе следственной группы подписали генеральные прокуроры семи стран-участниц и исполнительный директор Европола Катрин Де Болле во время 17-го заседания Консультативного форума генеральных прокуроров при Евроюсте.

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Согласно своему мандату, Европол будет предоставлять аналитическую и криминалистическую поддержку членам JIT, а также поддерживать сбор и анализ данных, законно полученных из открытых источников, таких как социальные сети, теле- и радиопередачи.

Европол также предоставит свои знания и опыт в сфере расследования военных преступлений, преступлений против человечности и других международных преступлений через Аналитический проект по основным международным преступлениям.

Агентство и ранее оказывало юридическую, логистическую, финансовую и аналитическую поддержку JIT, приняв участие в 19 координационных встречах с представителями группы и других национальных органов, расследующих международные преступления, совершенные в Украине.

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Напомним, Украина, Польша и Литва основали совместную рабочую группу, которая будет заниматься расследованием военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, 25 марта 2022 года. Впоследствии к группе присоединились Эстония, Латвия, Словакия и Румыния.

О сотрудничестве с JIT в марте 2023 года объявили Соединенные Штаты. Кроме того, участниками группы являются Евроюст и впервые в своей истории – Офис прокурора Международного уголовного суда.

Среди прочего, страны-участницы JIT общаются с гражданами Украины – пострадавшими и свидетелями, которые находятся на их территории.

Темы: ЕСвоенные преступления
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