Над Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 00:00
Над Бєлгородом і Бєлгородським районом Росії система протиповітряної оборони нібито збила шість безпілотників.
Джерело: губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков у Telegram
Деталі: Він зазначив, що за попередніми даними постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі.
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Водночас, у місцевих Телеграм-каналах з'явились фотографії автомобіля пошкодженого нібито через падіння уламків безпілотника.