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Над Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада

"Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 00:00
Над Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
Фото ілюстраційне, російських ЗМІ

Над Бєлгородом і Бєлгородським районом Росії система протиповітряної оборони нібито збила шість безпілотників. 

Джерело: губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков у Telegram

Деталі: Він зазначив, що за попередніми даними постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі.

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Водночас, у місцевих Телеграм-каналах з'явились фотографії автомобіля пошкодженого нібито через падіння уламків безпілотника.

 
 

Теми: Росіябезпілотники
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