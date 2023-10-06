Над Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада

Над Бєлгородом і Бєлгородським районом Росії система протиповітряної оборони нібито збила шість безпілотників.

Джерело: губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков у Telegram

Деталі: Він зазначив, що за попередніми даними постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі.

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Водночас, у місцевих Телеграм-каналах з'явились фотографії автомобіля пошкодженого нібито через падіння уламків безпілотника.