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"РФ треба якнайшвидше зупинити" – в МЗС Польщі засудили удар по Грозі

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 21:25
РФ треба якнайшвидше зупинити – в МЗС Польщі засудили удар по Грозі
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Фото з його "Х"

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після російського удару по селу Гроза на Харківщині, де загинула 51 людина, закликав зупинити РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Рау в соцмережі X

Деталі: "Росію треба якнайшвидше зупинити та притягнути до відповідальності за всі свої варварські дії", – зазначив Рау.

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"Віддаю шану загиблим і співчуваю їхнім родинам", – резюмував міністр закордонних справ Польщі.

У четвер удень російські війська обстріляли кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині. За попередніми даними, по місцю вдарили ракетою "Іскандер"

Станом на зараз загинула 51 людина, зокрема діти, ще шестеро зазнали поранень. Це найсмертельніша атака РФ на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення.

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Очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону повідомив, що в кафе-магазині відбувалися поминки, на які зібралася ледь не третина села (за даними перепису там зареєстровано 330 мешканців).

Російський удар уже засудили генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, британський посол Мартін Гарріс і президент Естонії Алар Каріс.

Теми: Польщаракетний ударРосіявійна
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