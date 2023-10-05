Партнер російського бізнесмена намагається засудити українських журналістів

Бізнес-партнер і друг російського бізнесмена Едуарда Апсіта – Сергій Семенюк подав на журналістів з України до суду через їхнє розслідування щодо обох чоловіків.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Повідомляється, що Семенюк судиться з журналістами "Слідства.Інфо" за розслідування про клінінгові компанії з орбіти Апсіта, які багато років поспіль прибирають українські стратегічні об’єкти, серед яких "Укрзалізниця", "Укренерго", податкова тощо. Семенюк у цьому розслідуванні фігурує як бізнес-партнер Апсіта, який володіє компаніями з умовної групи "Чисто" в Україні.

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За даними колег з ОССРП, у Росії клінінгові компанії, пов’язані з сім’єю Апсіт, прибирали Кремлівський палац.

Крім того, журналісти знайшли компанію групи "Чисто", яка працювала в окупованому Криму та прибирала казарми Чорноморського флоту Міноборони Росії.

Апсіта також пов’язують з головним вагнерівцем Євгенієм Пригожиним.

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Після публікації цього розслідування Семенюк подав на редакцію "Слідства.Інфо" та авторку матеріалу Яніну Корнієнко до суду про захист честі, гідності та ділової репутації. При цьому його адвокати маніпулювали процедурою електронного розподілу суддів, яка автоматично визначає, хто буде розглядати справу. Для цього адвокатка декілька разів подавала заяву до суду і забирала її, поки система не видала потрібну їм суддю - Діну Покопцеву.

Також адвокати Семенюка використали нікому не відомого чоловіка, щоб мати змогу подати позов до "потрібного суду". Ним став такий собі Владислав Гріндак, який просто поширив допис про розслідування у соцмережі. Позов також направлений проти нього, а оскільки Гріндак прописаний у Соборному районі Дніпра, то справа потрапила в суд цього району. Сам Семенюк також прописаний у Дніпрі.

Характерним є те, що у позивача до Гріндака немає жодних вимог. Тобто від нього не вимагають виплати моральної шкоди. У той час як від "Слідства.Інфо" позивачі хочуть отримати 200 тисяч гривень.

За даними журналістів, підтасована суддя "випадково" вирішила розглядати цю справу у порядку спрощеного провадження. Тобто заочно, лише через листування з судом, без виклику сторін. Хоча, як правило, такі справи розглядаються у порядку загального провадження.

Адвокатка та медіа-юристка Інституту розвитку регіональної преси Оксана Максименюк пояснює, що спрощене провадження дозволяє швидко винести рішення у справі, і це може бути вигідно позивачу. Ще одним "бонусом" є те, що такі справи не оскаржуються у касації, тобто зникає ще одна можливість змінити рішення.

Судовий розгляд справи триває.