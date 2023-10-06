У Києві знесли пам'ятник радянському письменнику Островському

У Києві демонтували пам’ятник радянському письменнику та учаснику встановлення радянської влади в Україні Миколі Островському.

Джерело: голова громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков, який займається питаннями "деколонізації"

Пряма мова: "Микола Островський нарешті пішов геть. Хоча за законом мав бути прибраний ще 7 років тому".

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Деталі: Пам’ятник був встановлений перед фасадом Електромеханічного технікуму залізничного транспорту на Повітрофлотському проспекті. Судячи з фото, на його місці залишилася лише клумба.