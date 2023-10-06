Окупанти демонтували в Криму зменшену копію Статуї Свободи, пояснивши це "русофобською політикою США".

Джерело: пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що копія головної визначної пам'ятки Нью-Йорка стояла в Бахчисарайському парку мініатюр.

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Його директор заявив, що прибрати статую вирішили через "агресивну і русофобську політику США".

Пряма мова: "Статую ми прибрали в дальній кінець парку. Нехай там спокійно чекає свого часу, поки влада США не одумається".

Більше деталей: Як можна помітити на опублікованому відео, на демонтажі був присутній колишній голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов. Під час окупації півострова Росією 2014 року він перейшов на бік росіян і тепер очолює так званий "Государственный совет Республики Крым".