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У Криму "тимчасово" знесли копію Статуї Свободи: "поки влада США не одумається"

Євген КізіловП'ятниця, 6 жовтня 2023, 19:08
У Криму тимчасово знесли копію Статуї Свободи: поки влада США не одумається
Статуя Свободи в Криму, фото: istpravda.com.ua

Окупанти демонтували в Криму зменшену копію Статуї Свободи, пояснивши це "русофобською політикою США".

Джерело: пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що копія головної визначної пам'ятки Нью-Йорка стояла в Бахчисарайському парку мініатюр.

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Його директор заявив, що прибрати статую вирішили через "агресивну і русофобську політику США".

Пряма мова: "Статую ми прибрали в дальній кінець парку. Нехай там спокійно чекає свого часу, поки влада США не одумається".

Більше деталей: Як можна помітити на опублікованому відео, на демонтажі був присутній колишній голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов. Під час окупації півострова Росією 2014 року він перейшов на бік росіян і тепер очолює так званий "Государственный совет Республики Крым".

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Теми: КримСШАкурйозкультура
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