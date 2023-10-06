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"Переважна більшість" у ЄС підтримує переговори про вступ України – Прем’єр Чехії

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 23:32
Переважна більшість у ЄС підтримує переговори про вступ України – Прем’єр Чехії
ілюстративне фото getty images

Чеський прем’єр-міністр Петр Фіала після неформальної зустрічі лідерів держав-членів Європейського Союзу у п’ятницю заявив, що у більшості з них є бажання почати переговори про вступ України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ČTK

Деталі: Під час спілкування з журналістами в аеропорту Гранади Фіалу запитали про заяву угорського прем'єра Віктора Орбана, який висловив сумніви щодо перспективи членства України в Євросоюзі.

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На це прем'єр Чехії заявив, що важливо розпочати переговори про вступ з країною, яка зазнала нападу з боку Росії, і цю думку підтримала "переважна більшість промовців" на саміті.

"Я переконаний, що це абсолютно переважаюча позиція серед лідерів", – сказав Фіала.

Він також підтримав прискорення розширення Євросоюзу.

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"Неможливо продовжувати діяти таким нерішучим чином. Ми повинні зробити конкретні кроки і дати більш чітку дорожню карту країнам, які вже давно прагнуть приєднатися", – сказав чеський прем’єр, вказавши на країни Західних Балкан.

За даними ЗМІ, лідери Європейського Союзу готуються дати політичну згоду на, як очікується, позитивне рішення Єврокомісії стосовно готовності України до початку переговорів про вступ у грудні цього року.

Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року. Утім, у ЄС є прихильники не прив’язуватись до жодних термінів приєднання нових членів.

Читайте про те, чому розширення ЄС після його реформи може бути "пасткою" для України.

Теми: ЧехіяЄС
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