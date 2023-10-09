Глави МЗС Євросоюзу збираються на екстрену зустріч через ситуацію в Ізраїлі
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив про скликання на екстрене засідання 10 жовтня міністрів закордонних справ у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ЄС Жозепа Борреля у соцмережі X
Пряма мова: "Завтра я скликаю екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації в Ізраїлі та в регіоні".
I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023
Деталі: Зовнішньополітичний речник ЄС Петер Стано уточнив на брифінгу в Брюсселі, що міністри обговорять наслідки того, що відбувається в Ізраїлі з суботи.
"Вони розглянуть відповідь та наступні кроки Європейського Союзу", – сказав Стано, відповідаючи на питання стосовно потенційної зупинки підтримки палестинців з боку ЄС.
У Єврокомісії підкреслили, що ЄС не надає жодної прямої підтримки ХАМАСу.
Що передувало:
- Європейський Союз 7 жовтня виступив із заявою у зв’язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні.
- Кілька держав Європи оголосили про посилення поліцейського захисту єврейських громад після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.