Глави МЗС Євросоюзу збираються на екстрену зустріч через ситуацію в Ізраїлі

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив про скликання на екстрене засідання 10 жовтня міністрів закордонних справ у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ЄС Жозепа Борреля у соцмережі X

Пряма мова: "Завтра я скликаю екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації в Ізраїлі та в регіоні".

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I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 9, 2023

Деталі: Зовнішньополітичний речник ЄС Петер Стано уточнив на брифінгу в Брюсселі, що міністри обговорять наслідки того, що відбувається в Ізраїлі з суботи.

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"Вони розглянуть відповідь та наступні кроки Європейського Союзу", – сказав Стано, відповідаючи на питання стосовно потенційної зупинки підтримки палестинців з боку ЄС.

У Єврокомісії підкреслили, що ЄС не надає жодної прямої підтримки ХАМАСу.

Що передувало: