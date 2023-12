Глави МЗС Євросоюзу збираються на екстрену зустріч через ситуацію в Ізраїлі

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив про скликання на екстрене засідання 10 жовтня міністрів закордонних справ у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ЄС Жозепа Борреля у соцмережі X

Пряма мова: "Завтра я скликаю екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС для обговорення ситуації в Ізраїлі та в регіоні".

I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region.