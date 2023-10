Главы МИД Евросоюза собираются на экстренную встречу из-за ситуации в Израиле

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о созыве на экстренное заседание 10 октября министров иностранных дел в связи с нападением ХАМАС на Израиль.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ЕС Жозепа Борреля в соцсети X

Прямая речь: "Завтра я созываю экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе".

I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region.