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Главы МИД Евросоюза собираются на экстренную встречу из-за ситуации в Израиле

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 13:42
Главы МИД Евросоюза собираются на экстренную встречу из-за ситуации в Израиле
Фото: Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о созыве на экстренное заседание 10 октября министров иностранных дел в связи с нападением ХАМАС на Израиль.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ЕС Жозепа Борреля в соцсети X

Прямая речь: "Завтра я созываю экстренную встречу министров иностранных дел ЕС для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе".

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Детали: Внешнеполитический представитель ЕС Петер Стано уточнил на брифинге в Брюсселе, что министры обсудят последствия происходящего в Израиле с субботы.

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"Они рассмотрят ответ и следующие шаги Европейского Союза", – сказал Стано, отвечая на вопросы о потенциальной остановке поддержки палестинцев со стороны ЕС.

В Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС не оказывает никакой прямой поддержки ХАМАС.

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Темы: ИзраильЕССектор Газавойна
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