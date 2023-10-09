Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни знову обстріляли Херсон і поранили трьох жінок

Олександр ШумілінПонеділок, 9 жовтня 2023, 17:47
Росіяни знову обстріляли Херсон і поранили трьох жінок
Фото ілюстративне

Росія після обіду почала обстрілювати Херсон, в результаті чого отримали поранення три жінки.  

Джерело: повідомлення голови Херсонської облдержадміністрації Олександра Прокудіна

Дослівно: "Станом на зараз відомо про трьох поранених жінок. Інформація уточнюється".

Реклама:

Що цьому передувало: 9 жовтня російські військові влучили поблизу бібліотеки в Херсоні, внаслідок чого дістав поранення охоронець закладу, ще одна людина поранена внаслідок обстрілу приміського селища вдень.

Теми: Херсон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Херсон
Ворог обстріляв Херсон та околиці: поранені охоронець бібліотеки та пенсіонерка
Росіяни вдарили по церкві в Херсоні під час служби: віряни прикривали один одного – ЗМІ
У Херсоні понад 10 постраждалих через нічний обстріл росіян
Останні новини
18:16
Єврокомісія запустила три ініціативи для підтримки українських дослідників та інноваторів
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: