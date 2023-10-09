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Росіяни знову обстріляли Херсон і поранили трьох жінок

Олександр ШумілінПонеділок, 9 жовтня 2023, 17:47
Росіяни знову обстріляли Херсон і поранили трьох жінок
Фото ілюстративне

Росія після обіду почала обстрілювати Херсон, в результаті чого отримали поранення три жінки.  

Джерело: повідомлення голови Херсонської облдержадміністрації Олександра Прокудіна

Дослівно: "Станом на зараз відомо про трьох поранених жінок. Інформація уточнюється".

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Що цьому передувало: 9 жовтня російські військові влучили поблизу бібліотеки в Херсоні, внаслідок чого дістав поранення охоронець закладу, ще одна людина поранена внаслідок обстрілу приміського селища вдень.

Теми: Херсон
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