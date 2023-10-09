Россияне снова обстреляли Херсон и ранили трех женщин
Понедельник, 9 октября 2023, 17:47
Россия после обеда начала обстреливать Херсон, в результате чего получили ранения три женщины.
Источник: сообщение председателя Херсонской облгосадминистрации Александра Прокудина
Дословно: "По состоянию на сейчас известно о трех раненых женщинах. Информация уточняется".
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Что этому предшествовало: 9 октября российские военные попали вблизи библиотеки в Херсоне, в результате чего получил ранения охранник заведения, еще один человек ранен в результате обстрела пригородного поселка днем.