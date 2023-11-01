Працівники підпільного казино проламали стіну та втекли від детективів у Києві
У Києві працівники нелегального казино проламали гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе та втекли від правоохоронців, які прийшли до них з обшуком.
Джерело: сайт і youtube-сторінка Бюро економічної безпеки
Деталі: Повідомляється, що інцидент стався, коли детективи теруправління БЕБ у Києві викрили підпільне казино і прийшли до нього з обшуками.
У приміщенні правоохоронці вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, картки звітності, кошти тощо.
Зловмисникам загрожує покарання не лише за участь в організації незаконного грального бізнесу, але й за незаконне проникнення на приватну територію. Наразі їх особи встановлюються.
Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор).