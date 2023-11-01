Працівники підпільного казино проламали стіну та втекли від детективів у Києві

Дірка в стіні, через яку втекли ділки, фото: БЕБ

У Києві працівники нелегального казино проламали гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе та втекли від правоохоронців, які прийшли до них з обшуком.

Джерело: сайт і youtube-сторінка Бюро економічної безпеки

Деталі: Повідомляється, що інцидент стався, коли детективи теруправління БЕБ у Києві викрили підпільне казино і прийшли до нього з обшуками.

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У приміщенні правоохоронці вилучили системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, картки звітності, кошти тощо.

Ігровий зал казино, фото: БЕБ

Зловмисникам загрожує покарання не лише за участь в організації незаконного грального бізнесу, але й за незаконне проникнення на приватну територію. Наразі їх особи встановлюються.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор).