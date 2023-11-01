Російського мільярдера Кузьмічова у Франції звинуватили в податковому шахрайстві

Наближеного до Кремля російського олігарха Алексєя Кузьмічова, якого 30 жовтня затримали у Франції, звинуватили в податковому шахрайстві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP, оголосила Національна фінансова прокуратура Франції

Деталі: Кузьмічову оголосили звинувачення у приховуванні співпраці з організованою злочинною групою й за підозрою у відмиванні грошей. Його помістили під судовий нагляд і заборонили виїжджати за межі Франції.

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Олігарх вийшов з-під арешту під заставу у 8 мільйонів євро.

Чоловіка, за даними AFP, арештували в понеділок на курорті Сен-Тропе на Лазурному узбережжі Франції. Правоохоронці здійснили обшуки в кількох місцях, пов'язаних з олігархом, зокрема будинку в Парижі й віллі в Сен-Тропе.

Алексєй Кузьмічов перебуває в європейських санкційних списках із березня 2022 року. Він є основним акціонером "Альфа-груп", до якого входить "Альфа-банк", один з найбільших російських платників податків.

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Крім того, ЄС називає Кузьмічова близьким до російського президента Владіміра Путіна з огляду на те, як останній надав підтримку інвестиційним планам "Альфа-груп" за лояльність до влади Кремля.

Журнал Forbes оцінює статки олігарха в майже 6,5 мільярда доларів.

Минулого року французька влада конфіскувала дві яхти Кузьмічова, пришвартовані на півдні Франції. Арешт однієї з яхт був скасований у жовтні 2022 року через процесуальні помилки.