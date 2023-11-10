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ДБР завершило розслідування вояжа Дубінського за кордон

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 листопада 2023, 09:31
ДБР завершило розслідування вояжа Дубінського за кордон
Олександр Дубінський. ФОТО З FACEBOOK

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказується ім'я фігуранта, але обставини справи вказують на Дубінського.

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Генеральний прокурор повідомив відповідну підозру депутату 8 серпня 2023 року.

ДБР спільно зі СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

ДБР отримало інформацію, що під час перебування за кордоном Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

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Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Що передувало: Працівники Національного агентства з питань запобігання корупції за матеріалами Державного бюро розслідувань вручили народному депутату Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.

За даними правоохоронців, нардеп намагався тиснути на слідство.

Передісторія:

  • 3 серпня 2023 року працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського.
  • Нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".
  • У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня. Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.
  • 9 серпня генеральний прокурор повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.
  • 3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. 6 листопада Печерський районний суд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

Теми: ДубінськийДБР
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