ГБР завершило расследование вояжа Дубинского за границу
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Дубинского, которого подозревают в служебном подлоге для выезда за границу.
Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований
Детали: В сообщении правоохранителей не указывается имя фигуранта, но обстоятельства дела указывают на Дубинского.
Генеральный прокурор сообщил соответствующее подозрение депутату 8 августа 2023 года.
ГБР совместно с СБУ установили, что депутат внес ложные сведения в официальные документы на основании которых выехал за границу. В обращении о разрешении на выезд он указал основание - сопровождение отца на лечение, однако на самом деле поехал на отдых. К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник.
Бюро получило информацию, что во время пребывания за границей Дубинский успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.
После ознакомления с материалами уголовного производства подозреваемым дело будет направлено в суд.
Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.
Что предшествовало: Работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по материалам Государственного бюро расследований вручили народному депутату Александру Дубинскому протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.
По данным правоохранителей, нардеп пытался давить на следствие.
Предыстория:
- 3 августа 2023 года работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского.
- Нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".
- В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля. В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сториз Instagram.
- 9 августа генеральный прокурор сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.
- 3 ноября Дубинскому объявили новое подозрение. По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены. 6 ноября Печерский районный суд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.