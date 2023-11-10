ГБР завершило расследование вояжа Дубинского за границу

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Дубинского, которого подозревают в служебном подлоге для выезда за границу.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: В сообщении правоохранителей не указывается имя фигуранта, но обстоятельства дела указывают на Дубинского.

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Генеральный прокурор сообщил соответствующее подозрение депутату 8 августа 2023 года.

ГБР совместно с СБУ установили, что депутат внес ложные сведения в официальные документы на основании которых выехал за границу. В обращении о разрешении на выезд он указал основание - сопровождение отца на лечение, однако на самом деле поехал на отдых. К тому же депутат и отец выехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник.

Бюро получило информацию, что во время пребывания за границей Дубинский успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.

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После ознакомления с материалами уголовного производства подозреваемым дело будет направлено в суд.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Что предшествовало: Работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по материалам Государственного бюро расследований вручили народному депутату Александру Дубинскому протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

По данным правоохранителей, нардеп пытался давить на следствие.

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