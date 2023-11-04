Глава Єврокомісії прибула до Києва й зустрілася з Зеленським
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва й має виступити в Верховній Раді.
Джерело: член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, фон дер Ляєн у соцмережі Х
Дослівно: "Сьогодні до Києва прибула президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Чекаємо на її виступ у парламенті".
Оновлено: Пізніше фон дер Ляєн підтвердила, що перебуває в Києві та опублікувала фото з президентом Володимиром Зеленським на київському вокзалі.
Дослівно фон дер Ляєн: "Рада повернутися до Києва на свій 6-й візит за часів війни.
Я тут, щоб обговорити шлях України до вступу в ЄС. Фінансову підтримку ЄС для відновлення України як сучасної, процвітаючої демократії. І як ми продовжимо змушувати Росію платити за її агресивну війну".
Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023
I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.
The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.
And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU
Передісторія:
- Про ймовірний візит президентки Єврокомісії в Україну стало відомо минулого тижня. У ЗМІ припустили, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у "кандидатських" реформах.
- За неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.
- Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва до публікації звіту про прогрес на шляху до членства в ЄС.