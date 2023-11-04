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Глава Єврокомісії прибула до Києва й зустрілася з Зеленським

Катерина ТищенкоСубота, 4 листопада 2023, 10:24
Глава Єврокомісії прибула до Києва й зустрілася з Зеленським
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський у Києві 4 листопада, фото з її сторінки в Х

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва й має виступити в Верховній Раді.

Джерело: член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, фон дер Ляєн у соцмережі Х

Дослівно: "Сьогодні до Києва прибула президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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Чекаємо на її виступ у парламенті".

Оновлено: Пізніше фон дер Ляєн підтвердила, що перебуває в Києві та опублікувала фото з президентом Володимиром Зеленським на київському вокзалі.

Дослівно фон дер Ляєн: "Рада повернутися до Києва на свій 6-й візит за часів війни.

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Я тут, щоб обговорити шлях України до вступу в ЄС. Фінансову підтримку ЄС для відновлення України як сучасної, процвітаючої демократії. І як ми продовжимо змушувати Росію платити за її агресивну війну".

Передісторія:

  • Про ймовірний візит президентки Єврокомісії в Україну стало відомо минулого тижня. У ЗМІ припустили, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у "кандидатських" реформах.
  • За неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.  
  • Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Києва до публікації звіту про прогрес на шляху до членства в ЄС.

Теми: ЄврокомісіяВерховна Рада
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