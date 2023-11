Глава Єврокомісії прибула до Києва й зустрілася з Зеленським

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва й має виступити в Верховній Раді.

Джерело: член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, фон дер Ляєн у соцмережі Х

Дослівно: "Сьогодні до Києва прибула президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Реклама:

Чекаємо на її виступ у парламенті".

Оновлено: Пізніше фон дер Ляєн підтвердила, що перебуває в Києві та опублікувала фото з президентом Володимиром Зеленським на київському вокзалі.

Дослівно фон дер Ляєн: "Рада повернутися до Києва на свій 6-й візит за часів війни.

Я тут, щоб обговорити шлях України до вступу в ЄС. Фінансову підтримку ЄС для відновлення України як сучасної, процвітаючої демократії. І як ми продовжимо змушувати Росію платити за її агресивну війну".

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU