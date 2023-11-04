Умєров попросив у Пентагону більше боєприпасів для українських воїнів

Умєров і Остін, фото з Facebook Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров у розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном наголосив на потребах Сил оборони в боєприпасах.

Джерело: Міноборони України

Пряма мова Умєрова: "Дякую США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні. Ми обговорили останні оновлення на фронті та стан підготовки Сил оборони майбутнього.

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Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів".

Деталі: Також під час щотижневої розмови з Остіном Умєров подякував США за постійну та непохитну підтримку.