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Землетрус у Непалі: зросла кількість загиблих

Ольга Глущенко Неділя, 5 листопада 2023, 02:56
Землетрус у Непалі: зросла кількість загиблих
наслідки землетрусу в Непалі, фото AFP

Кількість осіб, які загинули внаслідок землетрусу в Непалі, зросла до 157.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Рятувальники в Непалі в суботу почали голими руками розбирати завали зруйнованих будинків, шукаючи тих, хто вижив після найсильнішого за останні вісім років землетрусу в країні, що забрав життя 157 людей".

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Деталі: За даними Національного сейсмологічного центру Непалу, землетрус стався в регіоні Джаджаркот на заході Гімалаїв ввечері у п'ятницю, його магнітуда становила 6,4 бала.

Німецький дослідницький центр наук про Землю зафіксував поштовхи силою 5,7 бала, а Геологічна служба США – 5,6 бала.

Чиновники побоюються, що кількість загиблих може зрости, оскільки служби швидкого реагування дісталися горбистої місцевості поблизу епіцентру, приблизно за 500 км на захід від столиці Катманду, лише в суботу рано вранці і почали пошук тих, хто залишився в живих.

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"Кількість поранених може обчислюватися сотнями, і кількість загиблих також може зрости", – повідомив представник району Джаджаркот Харіш Чандра Шарма.

Видання зазначає: хоча магнітуда землетрусу не була сильною, руйнування і кількість загиблих великі через низьку якість будівництва в цьому районі, а також через те, що землетрус стався, коли люди спали.

Очікується, що рятувальні роботи будуть повільними, оскільки аварійні бригади повинні спочатку розчистити дороги, заблоковані зсувами в багатьох місцях, сказали чиновники, додавши, що вертольоти і невеликі літаки повинні бути готовими приєднатися до цих зусиль.

Що передувало: Повідомлялося, що щонайменше 70 людей загинули і сотні отримали поранення в результаті землетрусу магнітудою 6,4, що стався на північному заході Непалу пізно ввечері в п'ятницю.

Теми: Непалземлетрусстихійне лихо
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