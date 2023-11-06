СБУ затримала шанувальника Росії, який злив розвіддані про Укрзалізницю росіянам у Молдові

Служба безпеки затримала раніше засудженого за виправдовування агресії чоловіка, який передав агенту російської ФСБ у невизнаному Придністров’ї розвіддані про об’єкти залізниці, енергетики, поліції та охорони здоров’я у Вінницькій області.

Джерело: пресслужба Вінницької обласної прокуратури, пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією прокуратури, чоловік, будучи засудженим у березні цього року за виправдовування збройної агресії Росії та відбуваючи умовний термін покарання, вчинив новий злочин.

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Прокуратура повідомляє, що чоловік встановив контакт з представником так званого Придністровського правозахисного центру Союзу російських громад Придністров’я при "Фонді підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном". Центр створений у 2012 році за наказом Володимира Путіна для підтримки "російських співвітчизників", які проживають за межами Росії, у тому числі через надання їм грошової допомоги.

У травні 2023 року чоловік надіслав придністровському "правозахиснику" матеріали свого попереднього кримінального провадження, не погоджуючись з винесеним йому вироком і заявляючи, що в Україні порушили його права.

У відповідь отримав запевнення про те, що організація надаватиме йому щомісячну грошову допомогу в розмірі 2 285 російських рублів. Натомість чоловік зобов’язувався збирати відомості про українські Сили оборони та об’єкти критичної інфраструктури у Вінницькій області та передавати їх іноземній організації.

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СБУ

За інформацією слідства, впродовж липня–жовтня він надав "замовнику" інформацію про розташування об’єктів залізниці, енергетики, поліції та охорони здоров’я в своєму регіоні, за що на особисту банківську картку отримав близько 3,3 тис. грн.

Як повідомляє СБУ, за словами чоловіка, окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

У разі успіху ворожої операції російська спецслужба, за інформацією СБУ, "гарантувала" своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тисяч рублів. Після виконаного завдання зловмисник сподівався на те, що його евакуюють на територію Росії.

СБУ затримала чоловіка на етапі збору розвідданих для передачі їх окупантам. Зловмисником виявився 57-річний житель Хмільницького району Вінниччини.

Запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.