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На Прикарпатті озброєний чоловік пограбував АЗС, його затримали

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 листопада 2023, 11:38
На Прикарпатті озброєний чоловік пограбував АЗС, його затримали
фото поліції

В Івано-Франківській області чоловік з пістолетом та ножем пограбував АЗС, його затримала поліція.

Джерело: поліція Івано-Франківської області

Деталі: Поліція повідомляє, що подія сталася на території АЗС в місті Долина. Нападник приїхав на своєму автомобілі на АЗС. В приміщенні заправки він, погрожуючи схожим на пістолет предметом, почав вимагати в оператора віддати мобільний телефон. 

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Розбійник підійшов до касової зони, витягнув схожий на ніж предмет, спрямував на жінку-касира і змусив віддати йому всі кошти з каси – понад 10 тисяч гривень. Забравши готівку, мобільний телефон нападник поспішно покинув АЗС та поїхав у невідомому напрямку на авто.

Поліція повідомляє, що на пошук зловмисника був орієнтований увесь особовий склад Долинської та Калуської поліції. Поліцейські в селі Пійло, що у Калуському районі, зупинили автомобіль "Toyota Yaris", на якому ймовірно пересувався нападник. 

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За кермом автівки перебував 37-річний житель Долини.  При огляді авто поліцейські виявили викрадені грошові кошти, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник. 

Чоловіка затримали. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.  Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

 
поліція

Теми: Івано-Франківська областьнападполіція
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