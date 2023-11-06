На Прикарпатті озброєний чоловік пограбував АЗС, його затримали

В Івано-Франківській області чоловік з пістолетом та ножем пограбував АЗС, його затримала поліція.

Джерело: поліція Івано-Франківської області

Деталі: Поліція повідомляє, що подія сталася на території АЗС в місті Долина. Нападник приїхав на своєму автомобілі на АЗС. В приміщенні заправки він, погрожуючи схожим на пістолет предметом, почав вимагати в оператора віддати мобільний телефон.

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Розбійник підійшов до касової зони, витягнув схожий на ніж предмет, спрямував на жінку-касира і змусив віддати йому всі кошти з каси – понад 10 тисяч гривень. Забравши готівку, мобільний телефон нападник поспішно покинув АЗС та поїхав у невідомому напрямку на авто.

Поліція повідомляє, що на пошук зловмисника був орієнтований увесь особовий склад Долинської та Калуської поліції. Поліцейські в селі Пійло, що у Калуському районі, зупинили автомобіль "Toyota Yaris", на якому ймовірно пересувався нападник.

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За кермом автівки перебував 37-річний житель Долини. При огляді авто поліцейські виявили викрадені грошові кошти, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник.

Чоловіка затримали. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.