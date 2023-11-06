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На Прикарпатье вооруженный мужчина ограбил АЗС, его задержали

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 ноября 2023, 11:38
На Прикарпатье вооруженный мужчина ограбил АЗС, его задержали
фото полиции

В Ивано-Франковской области мужчина с пистолетом и ножом ограбил АЗС, его задержала полиция.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

Детали: Полиция сообщает, что происшествие произошло на территории АЗС в городе Долина. Нападавший приехал на своем автомобиле на АЗС. В помещении заправки он, угрожая похожим на пистолет предметом, начал требовать у оператора отдать мобильный телефон. 

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Разбойник подошел к кассовой зоне, вытащил похожий на нож предмет, направил на женщину-кассира и заставил отдать ему все средства из кассы – более 10 тысяч гривен. Забрав наличные, мобильный телефон нападающий поспешно покинул АЗС и уехал в неизвестном направлении на авто.

Полиция сообщает, что на поиск злоумышленника был ориентирован весь личный состав Долинской и Калушской полиции. Полицейские в селе Пийло, что в Калушском районе, остановили автомобиль "Toyota Yaris", на котором вероятно передвигался нападающий. 

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За рулем автомобиля находился 37-летний житель Долины.  При осмотре авто полицейские обнаружили похищенные денежные средства, нож и пистолет, которыми угрожал разбойник. 

Мужчину задержали. Ему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой в условиях военного положения) Уголовного кодекса.  Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

 
полиция

Темы: Ивано-Франковская областьнападениеполиция
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