Урсула фон дер Ляєн: Мета ЄС – справедливий мир в Україні, а не ще один заморожений конфлікт

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що метою Європейського Союзу повинен лишатися стійкий і справедливий мир в Україні, а не заморожений конфлікт, У цьому контексті вона представила три цілі, які ЄС має переслідувати.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн на конференції послів ЄС у Брюсселі в понеділок, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Поки війна затягується, і поки ми продовжуємо задовольняти щоденні потреби українців, ми також повинні намагатися зосередитися на шляху вперед і на тому, що означає підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

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Деталі: За її словами, цілями які Євросоюз має переслідувати щодо України, є:

По перше, "справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт". "Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", – наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, основний шлях до досягнення цього – "формула миру" президента Зеленського. Саме тому вона закликала послів продовжувати працювати, щоб зібрати все більше і більше підтримки для "формули миру" з боку країн по всьому світу.

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"По-друге, Україна потребує довгострокової безпеки. Ми повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторилася", – зазначила фон дер Ляєн.

Це, за її словами, вимагає нарощування потужностей європейської оборонної промисловості: "Ми повинні гарантувати, що жодне промислове вузьке місце не завадить нам захищати Європу і надавати повну підтримку Україні".

"По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі – це членство в Європейському Союзі. Щоб Україна одужала – Європа є відповіддю. Щоб ще більше зміцнити українську демократію – Європа є відповіддю. Щоб захистити Україну від майбутніх втручань – знову ж таки, Європа є відповіддю", – підкреслила президентка Єврокомісії.

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