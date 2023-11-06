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Французька компанія Cybergun поставить Україні гранатомети та штурмові гвинтівки

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 6 листопада 2023, 14:58
Французька компанія Cybergun поставить Україні гранатомети та штурмові гвинтівки
Фото: Getty Images

Французька компанія Cybergun підписала контракт на суму 36 мільйонів євро на поставку Україні озброєння, перші серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу компанії

Деталі: Рамкова угода була підписана між дочірньою компанією Verney-Carron і українською державною компанією "Укрспецекспорт".

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Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, двох тисяч снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

Перші серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.

Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.

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Теми: зброяУкраїнаАваковФранція
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