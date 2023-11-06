По всій Україні оголошували тривогу: носій "Кинджалів" кружляв майже 1,5 години
Понеділок, 6 листопада 2023, 15:07
По всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К.
Джерело: мапа повітряних тривог, командування Повітряних сил у Telegram
Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ)".
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Деталі: Крім цього повідомляється, що в Запорізькій області працює ППО по ворожому БпЛА.
Оновлено: О 16.31 почалися відбої. Повітряні сили повідомили про посадку винищувача.