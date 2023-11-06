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По всій Україні оголошували тривогу: носій "Кинджалів" кружляв майже 1,5 години

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 листопада 2023, 15:07
По всій Україні оголошували тривогу: носій Кинджалів кружляв майже 1,5 години
ілюстративне фото з Вікіпедії

По всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К.

Джерело: мапа повітряних тривог, командування Повітряних сил у Telegram

Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ)".

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Деталі: Крім цього повідомляється, що в Запорізькій області працює ППО по ворожому БпЛА.

Оновлено: О 16.31 почалися відбої. Повітряні сили повідомили про посадку винищувача.

Теми: повітряна тривога
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