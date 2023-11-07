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190 дітей евакуювали з територій Харківщини, які росіяни обстрілюють найбільше

Олена РощінаВівторок, 7 листопада 2023, 09:03

Із Куп’янського району в Харківській області в обов'язковому порядку евакуювали вже 190 дітей, аби уберегти від обстрілів з боку російської армії. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Станом на 07.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 190 дітей. Робота триває".

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Деталі: Синєгубов повідомив також про поточну обстановку в області.

Минулої доби окупанти продовжили бити по цивільній інфраструктурі прикордонних населених пунктів Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського, Куп’янського районів.  

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини, зокрема: Окіп Богодухівського району, Гатище, Бударки, Охримівка Чугуївського району, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп‘янського району.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 16 години росіяни обстріляли с. Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Зруйновано будинок, пожежі не зафіксували. 

О 19:25 надійшла інформація про обстріл у м. Вовчанськ Чугуївського району.

Втім, постраждалих від ворожих обстрілів за добу не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку ворог провів безуспішні штурмові дії в околицях населених пунктів Синьківка, Іванівка, де українські захисники відбили близько 12 атак противника.

Теми: Харківська областьдітиевакуаціявійна
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