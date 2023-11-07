Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський літак порушив повітряний простір Латвії

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 7 листопада 2023, 19:45
Російський літак порушив повітряний простір Латвії
фото - getty images

Повітряні сили Латвії у понеділок, 7 листопада, зафіксували порушення повітряного простору російським літаком, представника РФ викликали до МЗС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: За даними латвійського Міністерства оборони, після незаконного перетину кордону літак повернувся на територію Росії.

Реклама:

Після інциденту Національні Збройні сили розпочали необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці Латвії. Оперативна інформація була надіслана в НАТО.

Згодом у Міністерство закордонних справ Латвії викликали тимчасового уповноваженого співробітника посольства Росії в Латвії, йому вручили ноту протесту у зв'язку з інцидентом.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Латвії розслідували причини втрати управління спостережним дроном, який міг упасти на територію Росії під час військових навчань.

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим стало відомо, що у Латвії розглядають можливість замінувати кордон з РФ та Білоруссю.

Теми: ЛатвіяРосіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині, загинула людина

ОновленоУ Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку

Усі новини...
Латвія
Глава МЗС Латвії побоюється, що допомога Україні ослабне, якщо суспільна підтримка знизиться
Латвія передає Україні 20 конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів
У Білорусі принесли під кордон з Латвією "людей без ознак життя" – прикордонники країни
Останні новини
05:38
У Ростовській області РФ заявили про два збитих БпЛА
04:48
Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW
03:58
"План перемоги в Україні": республіканці пояснили, як США мають допомогти здолати Росію
03:22
На громаду Сумщини росіяни скинули 9 мін
02:20
відео, оновленоУ Москві та Підмосков'ї – масштабні пожежі
01:54
Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"
01:26
фотоРятувальники показали наслідки ракетного удару по центру Харкова
00:58
Посол: 29 українцям відмовили в евакуації із Сектора Гази через співпрацю з ХАМАС
00:28
В уряді Фінляндії підтвердили намір тримати кордон із РФ закритим
00:01
Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини
Усі новини...
Реклама: