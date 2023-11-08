Сили оборони знищили 780 загарбників і 29 артсистем ворога за добу
Середа, 8 листопада 2023, 08:04
ЗСУ продовжують нищити ворога на українській землі − лише за минулу добу ліквідували 780 окупантів, 29 ворожих артилерійських систем, 22 ББМ та 8 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 307 640 (+780) осіб,
- танків − 5 301 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 9 996 (+22) од,
- артилерійських систем − 7 439 (+29) од,
- РСЗВ − 872 (+3) од,
- засобів ППО − 572 (+2) од,
- літаків − 322 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 567 (+10) од,
- крилатих ракет − 1 556 (+0) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 814 (+47) од,
- спеціальної техніки − 1 054 (+5) од.
Дані уточнюються.