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ISW проаналізував наслідки удару по кораблю в Керчі

Ольга Глущенко Середа, 8 листопада 2023, 06:16
ISW проаналізував наслідки удару по кораблю в Керчі
ЗСУ вразили корабель РФ “Аскольд” на заводі в Керчі, скриншот із відео, опублікованого в Telegram “Крымский ветер”

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що удар по кораблю "Аскольд" у Керчі завдав йому "значних пошкоджень" і вивів його з ладу "в осяжному майбутньому".

Джерело: ISW

Деталі: Експерти зазначають, що український удар по російському суднобудівному заводу в Керчі в окупованому Криму 4 листопада завдав значних пошкоджень кораблю Чорноморського флоту Росії.

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Вони додають: російські та українські джерела опублікували 7 листопада фотографії, на яких видно значні пошкодження корабля "Аскольд" класу "Каракурт", які, ймовірно, зроблять його непридатним до експлуатації в осяжному майбутньому.

За оцінками ISW, українські сили проводять кампанію з перекриття російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів ЧФ РФ, з червня 2023 року, щоб знизити здатність окупантів використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України.

Нагадаємо: Британська розвідка вважає, що удар по кораблю в Керчі може змусити Росію посунути флот ще далі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 4 листопада в анексованому Криму лунали вибухи. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що це українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.
  • Ввечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".
  • Вранці 5 листопада Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".
  • На супутникових знімках за 5 листопада помітно місце ураження на заводі та військове судно, яке також виглядає пошкодженим.
  • Також у мережі показали фото знищеного ракетоносія "Аскольд".

Теми: КримвійнафлотРосія
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