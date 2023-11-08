ISW проаналізував наслідки удару по кораблю в Керчі

ЗСУ вразили корабель РФ “Аскольд” на заводі в Керчі, скриншот із відео, опублікованого в Telegram “Крымский ветер”

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що удар по кораблю "Аскольд" у Керчі завдав йому "значних пошкоджень" і вивів його з ладу "в осяжному майбутньому".

Джерело: ISW

Деталі: Експерти зазначають, що український удар по російському суднобудівному заводу в Керчі в окупованому Криму 4 листопада завдав значних пошкоджень кораблю Чорноморського флоту Росії.

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Вони додають: російські та українські джерела опублікували 7 листопада фотографії, на яких видно значні пошкодження корабля "Аскольд" класу "Каракурт", які, ймовірно, зроблять його непридатним до експлуатації в осяжному майбутньому.

За оцінками ISW, українські сили проводять кампанію з перекриття російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів ЧФ РФ, з червня 2023 року, щоб знизити здатність окупантів використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України.

Нагадаємо: Британська розвідка вважає, що удар по кораблю в Керчі може змусити Росію посунути флот ще далі.

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