ISW проаналізував наслідки удару по кораблю в Керчі
Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що удар по кораблю "Аскольд" у Керчі завдав йому "значних пошкоджень" і вивів його з ладу "в осяжному майбутньому".
Джерело: ISW
Деталі: Експерти зазначають, що український удар по російському суднобудівному заводу в Керчі в окупованому Криму 4 листопада завдав значних пошкоджень кораблю Чорноморського флоту Росії.
Вони додають: російські та українські джерела опублікували 7 листопада фотографії, на яких видно значні пошкодження корабля "Аскольд" класу "Каракурт", які, ймовірно, зроблять його непридатним до експлуатації в осяжному майбутньому.
За оцінками ISW, українські сили проводять кампанію з перекриття російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів ЧФ РФ, з червня 2023 року, щоб знизити здатність окупантів використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України.
Нагадаємо: Британська розвідка вважає, що удар по кораблю в Керчі може змусити Росію посунути флот ще далі.
Передісторія:
- 4 листопада в анексованому Криму лунали вибухи. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що це українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.
- Ввечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".
- Вранці 5 листопада Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".
- На супутникових знімках за 5 листопада помітно місце ураження на заводі та військове судно, яке також виглядає пошкодженим.
- Також у мережі показали фото знищеного ракетоносія "Аскольд".