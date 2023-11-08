Країни G7 закликали до гуманітарних пауз та коридорів у Газі

Країни "Групи семи" закликали до гуманітарних пауз у боях між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у секторі Гази, а також до коридорів задля доставки гуманітарної допомоги і захисту цивільного населення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times

Дослівно: "Ми наголошуємо на необхідності захищати цивільних і дотримуватися норм міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права".

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Деталі: При цьому міністри закордонних справ "Сімки" у заяві після зустрічі у Токіо не вжили фрази про "припинення вогню", але закликали до "гуманітарних пауз та коридорів, щоби уможливити невідкладно потрібну допомогу, пересування цивільних і звільнення заручників".

Також міністри G7 висловили стурбованість інцидентами з нападами ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан на місцеве палестинське населення.

У заяві також закликали до розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі двох держав як "єдиного способу до справедливого, тривалого і безпечного миру".

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