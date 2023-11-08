Страны G7 призвали к гуманитарным паузам и коридорам в Газе
Страны "Группы семи" призвали к гуманитарным паузам в боях между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа, а также к коридорам для доставки гуманитарной помощи и защиты гражданского населения.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times
Дословно: "Мы подчеркиваем необходимость защищать гражданских и соблюдать нормы международного права, в частности международного гуманитарного права".
Детали: При этом министры иностранных дел "Семерки" в заявлении после встречи в Токио не употребили фразы о "прекращении огня", но призвали к "гуманитарным паузам и коридорам, чтобы сделать возможным безотлагательно нужную помощь, передвижение гражданских и освобождение заложников".
Также министры G7 выразили обеспокоенность инцидентами с нападениями израильских поселенцев на Западном берегу на местное палестинское население.
В заявлении также призвали к решению израильско-палестинского конфликта на основе двух государств как "единственного способа к справедливому, прочному и безопасному миру".
Что предшествовало:
- Президент США Джо Байден во время телефонного разговора в понедельник попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о паузе в боевых действиях в секторе Газы.
- Во время визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США признают полное право Израиля защищаться, но имеет значение, как тот это делает, и гражданское население в Газе должно быть защищено.