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Страны G7 призвали к гуманитарным паузам и коридорам в Газе

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 ноября 2023, 17:58
Страны G7 призвали к гуманитарным паузам и коридорам в Газе
Фото: Getty Images

Страны "Группы семи" призвали к гуманитарным паузам в боях между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа, а также к коридорам для доставки гуманитарной помощи и защиты гражданского населения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Дословно: "Мы подчеркиваем необходимость защищать гражданских и соблюдать нормы международного права, в частности международного гуманитарного права".

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Детали: При этом министры иностранных дел "Семерки" в заявлении после встречи в Токио не употребили фразы о "прекращении огня", но призвали к "гуманитарным паузам и коридорам, чтобы сделать возможным безотлагательно нужную помощь, передвижение гражданских и освобождение заложников".

Также министры G7 выразили обеспокоенность инцидентами с нападениями израильских поселенцев на Западном берегу на местное палестинское население.

В заявлении также призвали к решению израильско-палестинского конфликта на основе двух государств как "единственного способа к справедливому, прочному и безопасному миру".

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Темы: ИзраильG7Сектор Газа
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