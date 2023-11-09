Росія фінансує дезінформаційну кампанію проти України в Латинській Америці – Держдеп

Державний департамент США заявив, що Росія фінансує тривалу, добре оплачувану дезінформаційну кампанію, зокрема проти України в Латинській Америці.

Джерело: "Європейська правда", Державний департамент Сполучених Штатів

Деталі: У заяві йдеться, що кінцевою метою Кремля є відмивання своєї пропаганди та дезінформації через місцеві ЗМІ у спосіб, який буде органічно сприйматися латиноамериканською аудиторією, щоб підірвати підтримку України, а також поширювати антиамериканські та антинатівські настрої.

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Відомство зазначає, що РФ планує використовувати розвинені медіаконтакти в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї, серед інших країн Латинської Америки, для проведення кампанії інформаційних маніпуляцій.

Як приклад Держдеп вказує на те, що такі фірми, як Агентство соціального проєктування (АСП), Інститут розвитку інтернету та "Структура" координували розробку кампанії інформаційних маніпуляцій, спрямованої на Латинську Америку, яка має на меті просування стратегічних інтересів РФ у регіоні шляхом відкритої та прихованої співпраці з місцевими ЗМІ та впливовими особами для поширення дезінформації та пропаганди.

"Це фірми, що надають "вплив за винагороду", з потужними технічними можливостями, досвідом експлуатації відкритих інформаційних середовищ, а також історією розповсюдження дезінформації та пропаганди для досягнення цілей Росії у сфері зовнішнього впливу", – йдеться в заяві.

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У Держдепі вказали, що Москва поширює оригінальні історії або посилює вже існуючий популярний або розколюючий дискурс, використовуючи мережу державних ЗМІ, проксі-серверів та суб'єктів впливу в соцмережах, а потім інтенсифікує цей контент для подальшого проникнення в західне інформаційне середовище.

"Теми операцій насамперед зосереджені на спробах переконати латиноамериканську аудиторію в тому, що війна РФ проти України є справедливою та що вони можуть об'єднатися з Росією для перемоги над неоколоніалізмом", – зазначають у заяві.

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